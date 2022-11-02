Названо возможное наказание для водителя грузовика, смявшего такси в Москве

Водителю грузовика, врезавшегося в такси в центре Москвы, грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, при этом оставление места аварии является отягощающим фактором. Об этом «Известиям» сообщил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Причин аварии может быть множество — водителю стало плохо за рублем, водитель заснул, у водителя отказали тормоза. Мы можем только гадать. Настоящую причину установит следствие.

Зачинщику ДТП грозит уголовная ответственность по 109 статье УК РФ части 3 — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Стоит отметить, что оставление места аварии, обстоятельство отягощающее», — заявил специалист.

ДТП произошло на улице 1905 года в Москве утром 2 ноября. Автобус и грузовик смяли автомобиль такси, в котором помимо водителя находился пассажир. 34-летняя москвичка и 30-летний водитель автомобиля скончались на месте от полученных травм. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.

Водитель грузовика покинул место аварии. Его личность установлена, мужчину разыскивают. По данным «Известий», за автомобилем водителя грузовика числится более 100 штрафов.