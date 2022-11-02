Шойгу рассказал о запрещенных методах борьбы киевского режима

Киевский режим прибегает к запрещенным методам ведения борьбы. Об этом 2 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской военной коллегии.

Шойгу напомнил, что украинские власти используют теракты, заказные убийства и обстреливают тяжелым вооружением мирное население.

«Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита», — сказал он.

Шойгу отметил, что страны Запада стараются этого не замечать. Они поощряют эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, украинским военным поставляют современное вооружение и боеприпасы, а НАТО передает Киеву разведывательную информацию. Запад направляет в Киев своих военных советников, поставляет в ряды националистов иностранных наемников, ведет против России информационную и санкционную войну, сказал министр.

Также глава Минобороны РФ обратил внимание, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Альянс перешел от сдерживания к коллективной обороне вблизи российских границ и целенаправленно работает против России.

Накануне Шойгу отметил, что киевский режим продолжает теракты по уничтожению населения и разрушению социальных объектов. Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации граждан и мест раздачи гумпомощи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно поражают скопления людей, подчеркнул министр.

Однако российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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