Захарова удивилась молчанию Трасс о взломе ее телефона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября призвала бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс отреагировать на взлом ее телефона.

Она отметила, что историю про телефон Трасс раскрутила именно британская пресса, а молчание экс-премьера вызывает немало вопросов.

«Будь добра — выйди и расскажи. У тебя было время кататься на танке, но про свой телефон можно ведь рассказать», — заявила Захарова на форуме «Развитие медиа в меняющемся мире».

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что якобы российские хакеры взломали мобильный телефон Трасс летом 2022 года во время предвыборной гонки в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

В руки злоумышленников попали сообщения Трасс с критикой Джонсона, дискуссии с министрами иностранных дел других стран по ситуации на Украине, обсуждение поставок оружия Киеву.

В статье отмечается, что занимавший тогда должность премьер-министра Борис Джонсон и секретарь кабмина Саймон Кейс предпочли не разглашать этот факт.

Правительство Великобритании призвали провести срочное расследование в связи со взломом телефона Трасс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сообщения британских СМИ о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому телефона Трасс, можно рассматривать только как публикации «желтой прессы».