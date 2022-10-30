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Правительство Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона Трасс

Sky News: правительство Великобритании призвали расследовать взлом телефона Трасс
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Giannis Alexopoulos
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Правительство Великобритании призвали провести срочное расследование в связи со взломом телефона бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Об этом 30 октября сообщает Sky News.

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Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд указал, что за взломом телефона Трасс, предположительно, стоят российские специалисты. Комитет парламента по разведке и безопасности должен провести дальнейшее расследование, отметил он.

Либеральные демократы и Лейбористская партия назвали эти обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными.

Накануне газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки на пост лидера Консервативной партии. Тогда она находилась на посту министра иностранных дел страны. Инцидент заставил Трасс сменить номер телефона, которым она владела на протяжении 10 лет.

Уточнялось, что хакеры получили доступ к переговорам Трасс с ключевыми международными союзниками. В частности, к ним в руки могли попасть переписки о поставке оружия Украине.

В статье сообщается, что занимавший тогда должность премьер-министра Борис Джонсон и секретарь кабмина Саймон Кейс предпочли не разглашать этот факт.

По словам представителя партии по иностранным делам Лейлы Моран, если телефон действительно был взломан Россией, а Джонсон предпочел скрыть этот факт, чтобы защитить лидерство Трасс, то это «непростительно».

«Мы не можем позволить, чтобы политические игры Консервативной партии ставились выше интересов страны и национальной безопасности», — подчеркнула она.

Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании 44 дня — меньше всех в истории страны. 20 октября она покинула пост.

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