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Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок лучше учить историю. Таким образом она прокомментировала призыв главы ведомства ФРГ «не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии».

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«Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала Захарова в своем Telegram-канале 1 ноября.

Ранее, 26 октября, пользователи Twitter высмеяли Бербок после тиражирования фрагмента ее сентябрьского интервью, когда дипломат упомянула о танках в ХIX веке. Бербок в беседе с журналистом телеканала ZDF рассуждала о методах современной гибридной войны. В частности, она заявила, что в настоящее время воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.

19 октября читатели «Гуаньча» раскритиковали главу МИД ФРГ за слова о энергоресурсах из России. Бербок тогда заявила, что восточно-европейские партнеры предупреждали страну, чтобы та не полагалась на российские энергоносители, однако их никто не послушал. Эти слова вызвали смех и недоумение среди пользователей, которые напомнили, что немецкая экономика оставалась сильной благодаря дешевым энергоносителям из России, теперь же Берлин выбрал дорогостоящие энергоносители из США.

Глава германского МИДа также подверглась критике за высказывание, что Европа должна выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой», так как требовать переговоры с Москвой «наивно». Однако немцы не оценили слова дипломата, указав на то, что она «не знает природы войны» и ей самой нужно отправиться на фронт.

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