В Сети высмеяли главу МИД ФРГ Бербок за слова о танках в ХIX веке

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после тиражирования фрагмента ее сентябрьского интервью, когда дипломат упомянула о танках в ХIX веке.

Бербок в беседе с журналистом телеканала ZDF рассуждала о методах современной гибридной войны. В частности, она заявила, что в настоящее время воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.

Многие пользователи отметили, что в ФРГ сейчас «много таких гениев», как Бербок.

«Как же мне за нее стыдно», — написал один из комментаторов.

Другие поинтересовались, как с такими знаниями можно стать главой МИД страны.

Танки в известном в настоящее время виде впервые вышли на поле боя во время Первой мировой войны в 1916 году.

22 октября в немецкой прессе появились сообщения, что главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на военную помощь Киеву в 2023 году €2,2 млрд.

Министры выразили недовольство тем, что на следующий год на поставку оружия Украине запланировано чуть больше €700 млн, и потребовали увеличить сумму.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. Он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

9 октября стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».