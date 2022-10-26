В Сети высмеяли главу МИД ФРГ Бербок за слова о танках в ХIX веке
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после тиражирования фрагмента ее сентябрьского интервью, когда дипломат упомянула о танках в ХIX веке.
Бербок в беседе с журналистом телеканала ZDF рассуждала о методах современной гибридной войны. В частности, она заявила, что в настоящее время воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.
Многие пользователи отметили, что в ФРГ сейчас «много таких гениев», как Бербок.
«Как же мне за нее стыдно», — написал один из комментаторов.
Другие поинтересовались, как с такими знаниями можно стать главой МИД страны.
Танки в известном в настоящее время виде впервые вышли на поле боя во время Первой мировой войны в 1916 году.
22 октября в немецкой прессе появились сообщения, что главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на военную помощь Киеву в 2023 году €2,2 млрд.
Министры выразили недовольство тем, что на следующий год на поставку оружия Украине запланировано чуть больше €700 млн, и потребовали увеличить сумму.
В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. Он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.
9 октября стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.
Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.
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