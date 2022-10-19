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Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России

Китайские пользователи высмеяли главу МИД ФРГ Бербок за слова о энергоресурсах из России
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Читатели китайского издания «Гуаньча» прокомментировали заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин ошибся, когда использовал российские энергоресурсы. Такое мнение Бербок высказала на мероприятии в столице Германии. Она указала, что восточно-европейские партнеры предупреждали страну, чтобы та не полагалась на российские энергоносители, однако их никто не послушал.

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Эти слова вызвали смех и недоумение среди пользователей, которые напомнили, что немецкая экономика оставалась сильной благодаря дешевым энергоносителям из России, теперь же Берлин выбрал дорогостоящие энергоносители из США.

«Действительно смешно», — написал один из читателей.

«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи», — отметил другой пользователь.

«После таких заявлений можно смело эмигрировать в Соединенные Штаты», — добавил третий комментатор, предположив, что Бербок работает не на свою страну, а на США.

Глава германского МИДа также подверглась критике за высказывание, что Европа должна выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой», так как требовать переговоры с Москвой «наивно». Однако немцы не оценили слова дипломата, указав на то, что она «не знает природы войны» и ей самой нужно отправиться на фронт.

Ранее, 17 октября, депутат бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Она призвала в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

В этом же месяце директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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