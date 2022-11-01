Военный эксперт сравнил французские ЗРК Crotale и российские «Тор»

Военный эксперт Юрий Кнутов во вторник, 1 ноября, рассказал «Известиям» об особенностях зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Crotale, который Франция планирует поставить на Украину, и сравнил его с российским ЗРК «Тор».

Как отметил специалист, у Crotale имеются самоходное шасси, пусковая установка, шесть ракет. Дальность поражения составляет 10 км, а высота — 6 км.

«Это аналог нашего «Тора». Только «Тор» более совершенный. Кстати, система наведения у Crotale тоже командная, как у «Тора». Комплекс воюет уже давно и имеет высокую точность поражения — вплоть до прямого попадания ракеты в цель, и «Тор» может стрелять в движении, Crotale на это не способен. В 2020 году был налет дронов на Саудовское предприятие и ни [американские ЗРК] Patriot не сработали, ни Crotale. Crotale должны были сработать на 100%, тем более что Франция дорабатывала их специально для Саудовской Аравии», — разъяснил Кнутов.

Военный эксперт выразил мнение, что Crotale не проявили себя с лучшей стороны как система ПВО, хотя Франция пытается убедить Киев, что ЗРК будут эффективны в борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами.

«Хотя забывают, что эти комплексы создавались по целям, которые изготовлены полностью из алюминия и имеют металлический корпус и высокоотражающую поверхность. Сейчас все современные цели изготавливаются из композитных материалов, они малозаметны. Даже существенные доработки вряд ли помогут», — заключил Кнутов.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Как на своей странице в Twitter добавил украинский лидер, в ходе телефонного разговора были приняты решения по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Париж отправит Киеву Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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