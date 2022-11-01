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Стали известны новые подробности гибели бойца ММА Писарева

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Фото: youtube.com
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Погибшего бойца ММА Александра Писарева обнаружил в комнате обездвиженным его отец, вернувшийся с прогулки с собакой. Как рассказал источник «Известий» 1 ноября, мужчина пытался самостоятельно оказать первую помощь и привести 33-летнего сына в чувство.

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Когда Писарев-старший вернулся домой, Александр будто бы крепко спал: он не вставал с кровати и не отвечал, сообщил источник. Отец подбежал к мужчине, у которого были раскинуты руки, и обнаружил, что у сына не прощупывается пульс. После чего сразу же вызвал «скорую» и начал делать искусственное дыхание.

Ему показалось, что сын будто начал оживать. Однако прибывшие по вызову медики сообщили, что спортсмен умер два часа назад.

По данным источника, отец Писарева дважды видел, как тот ел некие сушеные грибы. Боец ММА говорил, что они «повышают выносливость» и нужны ему для тренировок наподобие витаминов. Однако что именно это были за грибы, Писарев-старший не знает.

Александр Писарев скончался днем 30 октября, предположительно, в результате пищевого отравления. Отмечалось, что причиной могли стать арбузы, которые боец часто ел в последнее время.

Супруга погибшего бойца ММА ранее подтвердила «Известиям», что перед смертью он ел грибы. Возможно, они и стали причиной отравления. В то же время «Известия» узнали результаты предварительных анализов Писарева. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стало отравление опиоидами.

Писарев провел пять боев и одержал три победы при двух поражениях. Участвовал в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC.

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