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Бойцы ДНР захватили пленных западнее Донецка и опорную точку ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцам 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за поселок Невельское. Об этом 1 ноября рассказала пресс-служба Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

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«В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные», — указано в сообщении.

Ранее, 1 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что российские войска продвигаются на угледарском направлении.

30 октября стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР. Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

До этого, 24 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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