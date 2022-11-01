Бойцы ДНР захватили пленных западнее Донецка и опорную точку ВСУ
Бойцам 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за поселок Невельское. Об этом 1 ноября рассказала пресс-служба Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
«В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные», — указано в сообщении.
Ранее, 1 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что российские войска продвигаются на угледарском направлении.
30 октября стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР. Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.
До этого, 24 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в ДНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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