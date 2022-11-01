Пушилин сообщил о продвижении российских войск на угледарском направлении

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 1 ноября заявил, что российские войска продвигаются на угледарском направлении.

«Продвигаемся», ― сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

30 октября стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР. Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

28 октября Пушилин заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Российские подразделения занимают более выгодные позиции, добавил Пушилин.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» он рассказал о ситуации на авдеевском направлении. Российские войска, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское.

26 октября газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков написала, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Отмечалось, что Суровикин — хороший военный стратег.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о продвижении ВС РФ на артемовском направлении. Отмечалось, что в южной части Артемовска уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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