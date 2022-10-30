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ВС России овладели опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР

Минобороны России сообщило о выходе ВС РФ к окраинам села Павловка в ДНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские военные овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южно-донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот», — сказал он.

Конашенков также отметил, что Вооруженные сил (ВС) России продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км, вышли к окраинам Павловки в ДНР.

Кроме того, по его словам, были уничтожены более 100 украинских военных, один танк, три боевые бронемашины и шесть пикапов.

Также Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск в районе города Очаков Николаевской области.

Накануне ВС России отбросили противника на исходные позиции после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении, было уничтожено более 60 украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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