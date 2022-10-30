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Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск в районе города Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 30 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также российские войска поразили узел связи украинских военнослужащих в районе Беляевки в Херсонской области и уничтожили склад боеприпасов в районе Купянска в Харьковской области.

Накануне Конашенков после атак беспилотников на Севастополь заявил, что, по имеющейся информации, она осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

12 октября в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, в июле, российские войска нанесли с помощью высокоточного оружия морского базирования «Калибр» удар по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице.

По информации Конашенкова, в момент удара в здании проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи украинской армии очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания были уничтожены.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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