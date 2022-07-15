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Минобороны России рассказало об ударе ВС РФ по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России нанесли с помощью высокоточного оружия морского базирования «Калибр» удар по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице. Об этом сообщил 15 июля официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
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По информации представителя Минобороны, в момент удара в здании проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений.

«Проходило совещание ‹...› по вопросам передачи украинской армии очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — сообщил Конашенков.

Также российские войска ликвидировали в Харькове около 200 боевиков «Кракена», нанеся высокоточные удары по их временным пунктам дислокации. Кроме того, в числе ликвидированных было несколько десятков иностранных наемников.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники», — рассказал генерал-лейтенант.

Накануне Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов Вооруженных сил РФ по ряду пунктов дислокации.

4 июля в Минобороны РФ рассказали, что российские Воздушно-космические силы уничтожили 7 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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