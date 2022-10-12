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Минобороны: российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в двух областях и ДНР

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Российские войска нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 12 октября, уведомило Министерство обороны РФ.

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Министерство подчеркнуло, что военные РФ поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что на купянском направлении была отбита атака двух украинских рот, противника российские военные откинули на исходные позиции, Украина лишилась до 40 военнослужащих. Кроме того, Конашенков сказал, что украинские войска снова предприняли безуспешную попытку форсировать реку Жеребец в ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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