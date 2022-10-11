Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Представители ЕС начали поготовку девятого пакета санкций против РФ
Общество
Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов
Армия
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Пушилин рассказал об усилении ПВО ДНР на фоне поставок западного оружия для ВСУ
Мир
Здание посольства России в Берлине забросали бутылками с краской
Общество
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На купянском направлении отбита атака двух украинских рот, противник отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных. Об этом сообщил 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — сказал Конашенков.

«Эти ребята не отступят»
Бойцы Донецкой Республики не только отражают атаки противника, но и добиваются успехов на фронте

Также он отметил, что украинские войска вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике.

«На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородка и Нововодяное Луганской Народной Республики. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа», — сообщил представитель военного ведомства.

Кроме того, по словам Конашенкова, украинские военные пытались наступать на николаево-криворожском направлении, отброшены на исходные позиции, их потери составили до 150 военных. Также отбиты атаки и на запорожском направлении.

Несколько дней назад Конашенков сообщил, что украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022