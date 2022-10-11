ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении

На купянском направлении отбита атака двух украинских рот, противник отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных. Об этом сообщил 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что украинские войска вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике.

«На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородка и Нововодяное Луганской Народной Республики. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа», — сообщил представитель военного ведомства.

Кроме того, по словам Конашенкова, украинские военные пытались наступать на николаево-криворожском направлении, отброшены на исходные позиции, их потери составили до 150 военных. Также отбиты атаки и на запорожском направлении.

Несколько дней назад Конашенков сообщил, что украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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