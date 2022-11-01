В Ялте началась подача тепла

Во вторник, 1 ноября, в Ялте начался отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Янина Павленко.

«Погода балует, положенных среднесуточных плюс 8 градусов до сих пор не фиксировалось, тем не менее по просьбам ялтинцев начинаем», — отметила она.

Как пишет ИА «Крыминформ», запуск пройдет в тестовом режиме, специалисты проведут пуско-наладочные работы. При этом в социальные объекты тепло уже подается.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что отопительный сезон стартовал в крымском Симферополе.