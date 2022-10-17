В Симферополе начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в крымском Симферополе. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня отопление начнут подавать в объектах социальной сферы – больницах, детских садах и школах», — написал он.

Как уточняет ИА «Крыминформ», тепло в многоквартирные дома будет подано в среду, 19 октября.

4 октября сообщалось о начале отопительного сезона в Приморском крае. Отопление получили первые два муниципалитета. В других населенных пунктах отопление дадут в зависимости от погодных условий.