Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин

Американский президент Джо Байден пригрозил ввести налог на сверхприбыль нефтекомпаниям, если они не будут бороться с высокими ценами на бензин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в понедельник, 31 октября.

«Если нефтяные компании этого не сделают, то будут платить более высокие налоги на избыточную прибыль и столкнутся с дополнительными ограничениями. Моя команда проработает эти и другие доступные нам варианты с конгрессом», — заявил Байден.

По его словам, компании несут ответственность за то, чтобы действовать в интересах потребителей, общества и своей страны. Однако, вместо того, чтобы инвестировать в США или улучшить ситуацию для потребителей, они возвращают прибыль акционерам и выкупают свои акции.

26 октября обозреватель The Federalist Тристан Джастис заявил, что Байден злоупотребляет властью в попытке сбить цены на бензин. Автор напомнил, что американский лидер запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев, заморозил инвестиции в отрасли, а также заблокировал планы по строительству крупного завода.

В этот же день стало известно, что американский стратегический резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с мая 1984 года.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку.