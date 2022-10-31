Китайский гроссмейстер заменит норвежца Карлсена в матче за шахматную корону

Дин Лижэнь заменит Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Официальное приглашение гроссмейстер получил в выходные, передает телеканал «Известия». После того как действующий чемпион мира Карлсен письменно отказался от права участвовать в турнире, а также защищать свой статус. Китаец станет соперником россиянина Яна Непомнящего. Матч должен состояться весной 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.