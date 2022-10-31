Студенты в масках министров устроили акцию протеста в центре Рима

В Риме студенты устроили антиправительственную акцию протеста у здания министерства образования Италии. Об этом сообщает ANSA в понедельник, 31 октября.

Митингующие надели маски премьер-министра Джорджи Мелони и еще пятерых представителей ее правительства с надписями: «Моя заслуга в том, что я сократил расходы на образование на €10 млрд» и «Я выступаю против абортов».

Авторы материала отмечают, что так студенты выразили свое отношение к новому названию итальянского министерства образования, которое при Мелони стало именоваться министерством образования и заслуг.

По словам автором статьи, студенты вышли на акцию протеста, чтобы подчеркивать «лицемерие нового правительства». В частности, имеется в виду сокращение расходов на школы и университеты на €10 млрд.

Кроме того, сообщается, что несколько студентов на ступенях министерства держали плакат с надписью «Никаких заслуг для этого правительства». Они призывали принять участие в общенациональной манифестации учащихся 18 ноября.

Ранее, 29 октября, в нескольких городах Италии прошли митинги против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

За день до этого в Неаполе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры.

3 октября сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября. Демонстранты обвиняют ЕС в том, что он не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, что привело к росту цен на газ и электричество.

Европейские страны столкнулись с проблемами из-за беспрецедентного роста цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.