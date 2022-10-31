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В Нидерландах начались военные учения НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
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В Нидерландах начались крупные военные учения НАТО Falcon Autumn, сообщили 31 октября в министерстве обороны страны.

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«В течение следующих трех недель солдаты из Германии, Нидерландов, Польши и США будут готовиться к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. Всего в учениях принимают участие 37 вертолетов и более 1 тыс. солдат», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вертолеты будут летать включительно до 18 ноября (кроме воскресенья) над различными точками в провинциях Дренте, Фрисландия, Гронинген, Гелдерланд, Лимбург и Южная Голландия.

На учениях во время отработки различных сценариев наземные войска будут использовать учебные боеприпасы и дымовые шашки. Также в ходе учений будут отработаны навыки быстрого «развертывания, перемещения и установки военного лагеря» для защиты территории НАТО.

17 октября в Литве начались крупные международные учения «Железный волк» с участием подразделений НАТО численностью около 3,5 тыс. человек из 10 стран (Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии).

В ходе отрабатывались процедуры планирования и выполнения боевых атакующих и оборонительных операций подразделениями армии Литвы, а также отрабатывались взаимодействие с силами союзников.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, они завершились 30 октября. Участие в учениях приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В альянсе отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

В июне в Эстонии и Латвии прошли военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Было отработано обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

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