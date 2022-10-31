МИД РФ рассказал о посреднических инициативах в вопросе Украины многих стран

Многие страны предлагают посреднические услуги по решению ситуации на Украине, Москва готова к контактам, вопрос в другой стороне. Об этом 31 октября заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос, общается ли Россия с ОАЭ по содействию в обмене пленными.

Дипломат отметил, что многие государства заинтересованы в решении проблем.

«Мы объясняем, что вопросы не к нам, потому что Россия, российское руководство не раз заявляло на самом высоком уровне, что готово к диалогу, к контактам. Это другая сторона», — сказал Богданов.

30 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

25 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену для разрешения конфликта на Украине.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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