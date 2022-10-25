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Макрон попросил папу римского обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для урегулирования на Украине
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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для разрешения конфликта на Украине. Об этом во вторник, 25 октября, сообщила газета Le Point.

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Встреча понтифика и Макрона в Ватикане состоялась накануне. Известно, что она продолжалась 55 минут.

«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — сказал глава государства журналистам в самолете на обратном пути во Францию.

Так, Макрон призвал главу Римско-католической церкви «содействовать установлению мира на Украине». Также он считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — добавил Макрон.

Ранее, 2 октября, Франциск призвал Путина и президента Украины Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам. В частности, Зеленского папа римский призвал быть открытым к серьезным предложениям мира, а «всех остальных представителей международного сообщества» призывал «сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец боевым действиям, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог».

28 сентября папа римский во время встречи со своими собратьями из Ордена иезуитов в Казахстане заявил, что конфликт РФ и Украины спровоцирован внешними факторами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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