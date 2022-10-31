В Сети раскритиковали Борреля после его заявления о зерновой сделке

Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по зерновой сделке, призвавшего Россию вернуться к соблюдению условий соглашения.

«Решение России приостановить участие в зерновой сделке ставит под угрозу главный канал поставок зерна и удобрений, необходимый для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, вызванным конфликтом на Украине», — написал Боррель 30 октября в Twitter.

Часть пользователей осталась недовольна такой позицией Борреля.

«Но вы не будете требовать от украинцев и их британских хозяев не атаковать Черноморский флот, что и привело к отмене зерновой сделки?» — спросил Radiateur LeChat.

Юзер Bertrand Traore также призвал Борреля сначала обсудить атаку на российские корабли в Севастополе.

«Россия предложила бесплатное зерно для нуждающихся стран. <...> Верьте или нет, но Россия и нуждающиеся в зерне страны могут организовать поставки без какого-либо вмешательства ЕС или США», — добавил пользователь Stephen.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Российскую Федерацию вернуться к исполнению соглашения.

Депутат Госдумы Сергей Пантелеев подчеркнул, что пока Россия не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет принимать участия в зерновой сделке.

30 октября делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.