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Путин выразил соболезнования властям Индии из-за гибели людей при обрушении моста

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Текст телеграммы 31 октября опубликован на официальном сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», ― говорится в телеграмме.

Трагедия в индийском штате произошла в воскресенье, 30 октября. Сообщалось, что обрушился мост на плотине Мачху в городе Морби, который был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся накануне после реконструкции. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

По последним данным, число погибших при обрушении моста достигло 141, спасены 177 человек. Как сообщили представители местных и центральных властей, семьи жертв обрушения подвесного моста получат компенсацию в размере 600 тыс. рупий ($7,2 тыс.).

Глава правительства штата Гуджарат Бхупендра Патель объявил о выплате от региона по 400 тыс. рупий ($4,8 тыс.). Премьер-министр Индии Нарендра Моди при этом обещал выплатить членам семей жертв 200 тыс. рупий (около $2,4 тыс.) из премиального фонда.

Как сообщила ранее газета The Hindu со ссылкой на источники, мост открылся без необходимых документов. Отмечалось, что после ремонта, который проводила частная компания, мост заработал 26 октября.

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