Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 141

Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат достигло 141, спасены 177 человек. Об этом сообщил 31 октября телеканал NDTV.

По информации телеканала, местный житель Виджай Госвами рассказал, что пошел прогуляться по недавно открывшемуся после ремонта мосту с семьей, но вернулся на полпути, поскольку увидел, как несколько молодых людей начали намеренно трясти переправу. Мужчина сказал о том, что такое действие может быть опасным, персоналу моста, однако те никак не среагировали.

Как сообщили представители местных и центральных властей, семьи жертв обрушения подвесного моста в западном штате Индии получат компенсацию в размере 600 тыс. рупий ($7,2 тыс.).

Так, глава правительства штата Гуджарат Бхупендра Патель объявил о выплате от региона по 400 тыс. рупий ($4,8 тыс.). Премьер-министр Индии Нарендра Моди, при этом, обещал выплатить членам семей жертв 200 тыс. рупий (около $2,4 тыс.) из премиального фонда.

Накануне сообщалось о том, что число погибших в результате обрушения моста в Гуджарате превысило 90 человек, еще 100 человек на тот момент еще находились под водой.

Трагедия в индийском штате произошла в воскресенье, 30 октября. Сообщалось, что обрушился мост на плотине Мачху в городе Морби, который был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся накануне после реконструкции. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Как сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники, мост открылся без необходимых документов. Отмечалось, что после ремонта, который проводила частная компания, мост открылся 26 октября.