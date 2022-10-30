Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии

Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом 30 октября сообщает Odisha TV.

Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся накануне после реконструкции. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий (более $2,3 тыс), а также по 50 тыс. рупий (около $600) раненым.

По информации местных властей, спасательная операция осложняется сильным течением реки, а также темнотой.

В июне более 100 человек в Индии погибли из-за наводнений.