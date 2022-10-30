Рухнувший в Индии мост был открыт без разрешения на эксплуатацию
Мост в индийском штате Гуджарат, в результате обрушения которого погибли десятки человек, открылся без необходимых документов. Об этом 30 октября сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники.
«Мост был вновь открыт без сертификата пригодности», — сообщили собеседники издания.
Отмечается, что мост отремонтировала частная строительная компания. Он был закрыт несколько лет и открылся 26 октября.
ЧП произошло 30 октября. По информации Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились свыше 500 человек, в том числе дети.
Согласно последним данным газеты The Times of India, погибли более 60 человек.
Спасательная операция осложняется сильным течением реки и темнотой.