РФ продолжит диалог с Турцией по зерновой сделке

Россия заявила, что продолжит диалог с Турцией и ООН в совместном координационном центре по срочным вопросам.

Ранее Москва заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причина в атаке Украины кораблей Черноморского флота, передает телеканал «Известия».

Экипажи судна обеспечивали безопасность «зернового коридора». Из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.