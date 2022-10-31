На выборах президента Бразилии победил кандидат от социалистов Лула да Силва

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, опередив действующего президента страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов. Об этом в понедельник, 31 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК).

Верховный избирательный суд страны объявил Лулу следующим президентом, который набрал 50,9% голосов против 49,1% за Болсонару. Явка на выборах президента Бразилии составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.

«Я буду управлять 215 млн бразильцев, а не только теми, кто проголосовал за меня», — цитирует агентство предвыборную речь Лулы.

Инаугурация 77-летнего Луис Инасиу Лула назначена на 1 января.

После оглашения результатов голосования второго тура президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой и выразил надежду на сотрудничество.

В первом туре бразильцы не смогли выбрать президента страны. По результатам обработки 97,45% протоколов, Луис Инасиу Лула да Силва получил 47,93% голосов избирателей, Жаир Болсонару набрал 43,63%. Тогда как для победы необходимо было набрать больше 50%.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.