Военным врачам и инженерам вручили государственные награды

Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды и первые офицерские звания военным медикам и инженерам, проявившим мужество и героизм на специальной военной операции (СВО). С ними пообщался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Медалями «За спасение погибавших» награждены военные медики ЦВО за круглосуточное оказание помощи военнослужащим и мирным жителям, получившим ранения в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Такая награда, мне кажется, это мечта и гордость для каждого врача. Это честь получить такую награду», — подчеркнул врач-хирург госпиталя ЦВО Павел Алимов.

Отмечается, что в госпиталь каждый день поступают десятки пациентов с осколочными ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами. На счету военных хирургов тысячи часов за хирургическим столом и сотни спасенных жизней. При этом после награждения многие врачи сразу отправляются в операционную.

«Оказываем хирургическую помощь. Различные виды травм. Также занимаемся организацией эвакуации раненых», — рассказал врач-хирург медицинского отряда специального назначения ЦВО с позывным «Эхо».

Вместе с медиками медали «За отвагу» и Знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевского Креста получили военнослужащие инженерных подразделений ЦВО, которые под артиллерийскими обстрелами прокладывают минно-взрывные заграждения, разминируют участки фронта рядом с линией боевого соприкосновения и подвозят боеприпасы.

«Я считаю так, если родина доверила мне выполнить такой священный долг, то я должен соответствовать. Большое спасибо командованию, моим командирам, которые разрешили мне себя проявить. Я, что смог, всё сделал, делал и буду делать на благо нашей родины, для защиты наших военнослужащих», — сказал «Эхо».

Кроме государственных наград первое офицерское звание «лейтенант» получил «рядовой», пришедший в армию добровольцем после начала СВО. Он рассказал, что его дед также воевал во время Великой Отечественной войны на территории Украины.

«Я закончил гражданский медицинский университет. Затем прошел ординатуру два года по специальности хирургия. После того, как 24 февраля наш верховный главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, не мог остаться в стороне. Обратился в свой военкомат по прописке, где мне помогли быстро собрать документы для того, чтобы быстро отправиться в зону СВО. Это начало большого пути, буду дальше служить на благо родины, выполнять все поставленные передо мной командованием задачи», — поделился «Эхо».

Накануне Министерство обороны опубликовало кадры вручения государственных наград за мужество и героизм на СВО служащим одного из соединений инженерных войск Южного военного округа (ЮВО). Церемония проходила в боевой обстановке.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

В указе отмечается, что к таким наградам относится орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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