Путин разрешил командующим награждать военных в зоне СВО от имени президента

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) от имени президента. Документ опубликован на сайте правовой информации 7 октября.

В указе отмечается, что к таким наградам относится орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Отмечается, что вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

Из текста также следует, что Минобороны РФ необходимо определить порядок вручения наград. Подписанный указ вступает в силу с 7 октября.

О последнем награждении за подвиги в СВО сообщалось 25 сентября. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно наградил депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко медалью «За отвагу».

Журавко погиб после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) гостиницы в Херсоне, в которой проживали мирные люди. По информации экстренных служб, ракетный удар по зданию ВСУ нанесли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее, 30 сентября, российский лидер после подведения итогов референдумов подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.