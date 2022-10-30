В Минобороны наградили российских военных за мужество на СВО

Министерство обороны опубликовало кадры вручения государственных наград за мужество и героизм на специальной военной операции (СВО) служащим одного из соединений инженерных войск Южного военного округа (ЮВО). Церемония проходила в боевой обстановке.

Награждение проводил командир одного из соединений инженерных войск. Ведомство подчеркнуло, что служащие ежедневно рискуют своей жизнью, находясь под постоянными ракетными и артиллерийскими ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Понтонеры устраивают паромные переправы и мосты через водные преграды, чтобы перебрасывать личный состав, материальные средства и боеприпасы или мирное население в случае эвакуации.

«В один из дней получили команду на переброску техники. Подъехали ближе к воде, сбросили катер, развернули понтоны, также пристыковались и принялись за дело. Противник оказывал воздействие, постоянно ведутся обстрелы. Также ведутся обстрелы в створы по понтонерам, также по паромам», ― рассказал о задачах инженерных войск моторист катера Андрей.

Ряд военных инженеров получил знаки отличия — Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу».

Ранее, 29 октября, отличившихся на СВО десантников за проявленный героизм наградил медалями заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин.

До этого, 23 октября, старший прапорщик Сергей получил медаль Жукова за успешное выполнение боевой задачи. Как он рассказал корреспонденту «Известий» Александру Морозову, медаль получил за то, что смог оперативно наладить связь между командованием и войсками.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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