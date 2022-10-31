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Цинковые гробы после похорон военных обнаружили на помойке в Белгороде

В Белгороде полиция начала поиск ритуальной службы, которая выбросила цинковые гробы после похорон военных на помойку
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На одной из свалок в Белгороде были обнаружены цинковые гробы, полиция разыскивает ритуальную службу, которая, предположительно, могла оставить их на помойке. Об этом 30 октября сообщил мэр города Антон Иванов.

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«Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Белгорода выразил недовольство поступком неизвестных, подчеркнув, что виновных сразу отстранят от церемоний прощания с погибшими военными.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали мужчину, облившего краской машины с символикой Z и V. Источник в правоохранительных органах сообщал, что известно как минимум о трех подобных инцидентах с участием задержанного, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Ранее, 19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по материалам Министерства внутренних дел (МВД) РФ с начала специальной военной операции (СВО) России было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, а также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям в марте. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

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