Цинковые гробы после похорон военных обнаружили на помойке в Белгороде
На одной из свалок в Белгороде были обнаружены цинковые гробы, полиция разыскивает ритуальную службу, которая, предположительно, могла оставить их на помойке. Об этом 30 октября сообщил мэр города Антон Иванов.
«Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Белгорода выразил недовольство поступком неизвестных, подчеркнув, что виновных сразу отстранят от церемоний прощания с погибшими военными.
Ранее, 21 октября, сообщалось, что в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали мужчину, облившего краской машины с символикой Z и V. Источник в правоохранительных органах сообщал, что известно как минимум о трех подобных инцидентах с участием задержанного, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
Ранее, 19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по материалам Министерства внутренних дел (МВД) РФ с начала специальной военной операции (СВО) России было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, а также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям в марте. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.