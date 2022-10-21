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За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

В Екатеринбурге задержали облившего краской машины с символикой Z и V мужчину

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Фото: t.me/ekb4tv
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В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали мужчину, облившего краской машины с символикой Z и V. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в органах в пятницу, 21 октября.

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«В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона Уралмаш, обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ», — сказал источник.

Сообщается также, что сейчас известно как минимум о трех подобных инцидентах с участием задержанного, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»

Источник также не исключил, что пострадавших от рук мужчины «может быть намного больше».

Буквы Z и V являются символикой вооруженных сил (ВС) РФ и специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на Украине.

Ранее, 19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по материалам Министерства внутренних дел (МВД) РФ, с начала специальной военной операции (СВО) России было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, а также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений.

Накануне в Элисте экс-чиновника приговорили к трем годам колонии за фейки об армии. Уточнялось, что он в своем канале в социальных сетях с 22 марта по 1 апреля выкладывал фейки о ВС РФ совместно с другим интернет-пользователем.

17 октября сообщалось, что на актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Российской армии. Уточнялось, что материал по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП поступил в Гагаринский суд Москвы. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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