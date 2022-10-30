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Жители Сеула возлагают цветы у места давки

Жители Сеула возлагают цветы и зажигают свечи у места давки, в которой погибли 154 человека
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
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Жители южнокорейской столицы 30 октября возлагают цветы у импровизированного мемориала рядом с местом давки в районе Итхэвон, в результате которой погибли 154 человека.

Люди собираются у отеля «Гамильтон» напротив станции метро. Проход к месту происшествия перекрыт полицией. Пришедшие зажигают свечи и оставляют цветы. Приходят почтить память погибших не только корейцы, но и уроженцы других стран.

2022-10-30T044442Z_1330216644_RC2GBX9SOAWP_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: REUTERS/Yonhap
2022-10-29T182651Z_676434174_RC24BX99J5JM_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Большинство погибших и пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети — женщины
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182641Z_2056570302_RC25BX9UV6G8_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Причина начавшейся давки точно неизвестна. СМИ сообщают, что ажиотаж начался после информации о нахождении поп-знаменитости неподалеку от места празднования
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182632Z_729476348_RC25BX990BZE_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T221509Z_1686218917_RC29BX98K8AJ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182644Z_554614899_RC24BX99SPMQ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Мужчина получает медицинскую помощь на месте происшествия
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-30T035440Z_1705330022_RC2FBX9SH66M_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
В давке погибли три россиянки, сообщило посольство РФ в Южной Корее. Самой старшей из них было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год
Фото: REUTERS/Yonhap
2022-10-30T033731Z_227186217_RC2FBX9AMWT7_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Жертвами трагедии в центре Сеула стали в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
2022-10-30T041457Z_1969791903_RC2FBX9RXTQY_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Сотрудники полиции заблокировали место происшествия
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T020218Z_1034616637_RC2DBX90PH63_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее «трагедией, которой не должно было случиться»
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T051421Z_698242445_RC2GBX9DIYY0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Жители приносят цветы к месту, где погибли и пострадали люди
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T061245Z_1413173888_RC2IBX92043Z_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Мужчина отдает дань уважения возле места давки во время празднования Хеллоуина
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла 29 октября в районе Итхэвон возле одноименной станции метро. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования Хеллоуина находилось около 100 тыс. человек.

Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка госпитализирована.

В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

Агентство Yonhap заявило, что эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.

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