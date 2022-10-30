Жители Сеула возлагают цветы у места давки

Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий»

Фото: REUTERS/Yonhap