Жители Сеула возлагают цветы у места давки
Жители южнокорейской столицы 30 октября возлагают цветы у импровизированного мемориала рядом с местом давки в районе Итхэвон, в результате которой погибли 154 человека.
Люди собираются у отеля «Гамильтон» напротив станции метро. Проход к месту происшествия перекрыт полицией. Пришедшие зажигают свечи и оставляют цветы. Приходят почтить память погибших не только корейцы, но и уроженцы других стран.
Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла 29 октября в районе Итхэвон возле одноименной станции метро. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования Хеллоуина находилось около 100 тыс. человек.
Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка госпитализирована.
В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.
Агентство Yonhap заявило, что эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.
Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.