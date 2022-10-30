«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли дома нижегородский «Пари НН» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 октября сообщил «Спорт-Экспресс».

Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова, но победный счет не удержали.

В компенсированное время второго тайма Кирилл Гоцук оформил автогол, а затем Гленн Бейл забил с пенальти, сделав счет 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

В составе «Пари НН» восемь игроков получили желтые карточки, а Даниил Пенчиков и Гоцук были удалены за повторные нарушения.

«Крылья Советов» остались на 11-м месте в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с екатеринбургским «Уралом». «Пари НН» продлил безвыигрышную серию до шести матчей и сохранил за собой 12-ю позицию.

Накануне ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках 15-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0. Также столичное «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1.