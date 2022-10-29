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Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках 15-го тура матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:0. Гол на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом в конце матча две желтые карточки и удаление получил Егор Ушаков из ЦСКА.

Армейский клуб прервал четырехматчевую серию без побед во всех турнирах. Железнодорожники проиграли в седьмой раз подряд в последних восьми матчах чемпионата.

ЦСКА 5 ноября сыграет на домашнем поле с «Нижним Новгородом», а «Локомотив» на следующий после этого день на выезде сыграет с «Уралом» (Екатеринбург).

Ранее в этот день московское «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1 в 15-м туре чемпионата России по футболу.

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