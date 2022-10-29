Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках 15-го тура матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 1:0. Гол на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина, пишет «Спорт-Экспресс».
При этом в конце матча две желтые карточки и удаление получил Егор Ушаков из ЦСКА.
Армейский клуб прервал четырехматчевую серию без побед во всех турнирах. Железнодорожники проиграли в седьмой раз подряд в последних восьми матчах чемпионата.
ЦСКА 5 ноября сыграет на домашнем поле с «Нижним Новгородом», а «Локомотив» на следующий после этого день на выезде сыграет с «Уралом» (Екатеринбург).
Ранее в этот день московское «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1 в 15-м туре чемпионата России по футболу.