Реклама
Прямой эфир
Общество
В атаковавших бухту Севастополя беспилотниках нашли канадские детали
Мир
Генсек ООН запланировал добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
В центре Кишинева началась очередная акция протеста оппозиции
Мир
Французский политик указал на причастность НАТО к подрывам «Северных потоков»
Армия
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Мир
Число погибших во время давки в Сеуле достигло 154
Мир
СМИ сообщили об одержимости Трасс мыслями о применении ядерного оружия Россией
Мир
В ФРГ предложили нарушить запрет на добычу газа методом фрекинга
Мир
Предприятиям Житомирской области рекомендовали экономить электроэнергию
Общество
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования авиабилетов
Общество
Снежный покров высотой до 3 см образуется в Москве 31 октября
Спорт
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в РПЛ

Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде

Минобороны: сигнальщик ВМФ, первым заметивший беспилотник в Севастополе, представлен к госнаграде
0
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сигнальщик Военно-морского флота (ВМФ), первым заметивший дрон во время атаки на корабли в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили 30 октября в Минобороны России.

Поразить до глубины: как в разных странах развиваются морские беспилотники
«Известия» оценили уровень развития подводного дроностроения на Западе

«Радиотелеграфист <...> корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика <...> 29 октября с.г., первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», — сообщили в Минобороны.

О приближающемся неизвестном объекте он доложил вахтенному офицеру, что позволило уничтожить аппарат и сорвать планы противника по проведению теракта, добавили в военном ведомстве.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить. Никто не пострадал. Также не пострадала инфраструктура.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов.

30 октября обломки морских беспилотников, применявшихся в атаке на Севастополь, были подняты на поверхность. Эксперты установили, что дроны запустили с побережья Одессы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022