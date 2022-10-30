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В Сербии заявили о возможности полагаться только на Россию при новых обвинениях в геноциде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В случае, если Совет Безопасности ООН снова обвинит Сербию в геноциде в Сребренице в 1990-х годах, Белград сможет полагаться только на поддержку России, заявил первый вице-премьер Сербии, глава МИДа Ивица Дачич в интервью каналу «ТВ Прва».

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По его словам, когда в 2015 году Британия внесла в ООН резолюцию о признании сербского народа «народом, виновным в геноциде на территории бывшей Югославии», единственным государством, которое помогло тогда Сербии, оказалась Россия.

«Кому (президент Сербии Александр. — Ред.) Вучич завтра позвонит, когда в СБ ООН снова будет резолюция о геноциде в Сребренице? Мы с ним сидели тогда и думали, кому бы позвонить. И знаете, кто единственный тогда (в 2015 году. — Ред.) ответил? (Глава МИД РФ Сергей. — Ред.) Лавров», — рассказал Дачич.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) назвал события в Сребренице, когда там в 1995 году были убиты около 8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, «геноцидом», и объявил причастных к этому событию 20 человек, преимущественно сербов. Россия неоднократно критиковала деятельность МТБЮ и в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением «преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице».

Как сообщалось ранее, 21 октября, Сербия не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Как отметил тогда Вучич, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

17 октября комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти.

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