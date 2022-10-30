Век не забыли: откровения Костолевского, травма Немоляевой и 360 костюмов

Маяковка отметила вековой юбилей. То, что театр со столетней историей, регалиями и авторитетом молод душой, доказал праздничный вечер. Его провели без пафоса и громких речей. Худрук Егор Перегудов предложил труппе спектакль «Истории», который после всех торжеств, возможно, не исчезнет с афиши, а станет репертуарным. «Известия» поздравили Театр Маяковского со 100-летием и оценили юбилейную постановку.

ВИП-очередь

Еще на подходе о предстоящем торжестве можно было судить по пробке из подъезжающих дорогих автомобилей и по очереди, огибающей здание театра. Хвост ее дотягивался до соседней Геликон-оперы. Нарядные гости с цветами и зонтами стояли у служебного за пригласительными. Тем временем на центральном входе было гораздо свободнее. Билеты на «Истории» появились в кассах театра за месяц до юбилея — их смогли приобрести самые преданные и расторопные поклонники Маяковки. По ним и проходили на 100-летие.

Начало спектакля задерживалось. Партер неспешно заполнялся ВИПами. В зале можно было увидеть генерального директора Большого театра Владимира Урина, директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, ректора ГИТИСа Григория Заславского, директора РАМТа Софью Апфельбаум и многих других известных деятелей культуры.

Век не забыли Актеры Театра Маяковского в спектакле-альманахе «Истории» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Юбилейные программки не стали делать громоздкими буклетами. Они были выполнены в форме карманной красной книжечки. «Чтобы как паспорт, поближе к сердцу носить», — смеялись зрители. Отказались в театре и от приветственного шампанского в день юбилея. Кто хотел расслабиться перед началом или в антракте, могли посетить буфет.

Столы накрывали накануне ночью. За сутки до официальной премьеры в театре собрали весь многочисленный коллектив Маяковки, позвали родных и близких сотрудников и устроили премьеру «Историй» для своих.

— Когда именинник принимает гостей, он, конечно, получает подарки, но в основном это все делается для гостей, — сказал «Известиям» Егор Перегудов. — Редко получается сделать праздник для себя. У нас больше 300 человек работают, и у всех семьи, которые хотят прийти на юбилей. Кто-то работает 20, 30, 40 лет, а есть те, кто 50 лет и больше. Поэтому и решили устроить отдельный домашний праздник. Ну и в теплой семейной обстановке провели капустник после спектакля и бокал подняли за вековой юбилей.

Все началось с Мейерхольда

В день «официального» юбилея, 29 октября, Маяковка пригласила друзей, коллег и высоких гостей.

Когда открылся занавес, на сцене в темноте стоял дубовый резной стол. На нем — зеленая лампа, за ним — прима Маяковки, народная артистка России Светлана Немоляева.

Век не забыли Актриса Светлана Немоляева в спектакле-альманахе «Истории» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Именно за этим рабочим столом Всеволод Мейерхольд сочинял свой новый театр, — начала актриса. — Он пригласил своих учеников, актеров, режиссеров, художника, композитора, завлита. И ровно 100 лет тому назад, именно 29 октября 1922 года, в Театре революции под руководством Всеволода Мейерхольда состоялась первая премьера . Это была пьеса «Ночь» французского драматурга Мартине.

Вообще, за столетнюю историю театра было поставлено и выпущено 360 спектаклей.

Над сценой шли титры с названием постановок, годом выпуска и именем режиссера. «Ромео и Джульетта», «Гибель эскадры», «Собака на сене», «Таня», «Бесприданница», «Мария Стюарт», «Молодая гвардия», «Мать», «Зыковы», «Гроза», «Гамлет», «Клоп» . Попов, Охлопков, Гончаров, Хейфец, Ахрамкова, Арцибашев, Карбаускис, Иоффе, Коручеков, Кобелев, Перегудов и так далее.

— В 1986 году в филиале нашего театра на Сретенке вышел спектакль «Смех лангусты», который поставил Сергей Иванович Яшин. Это была пьеса о великой французской актрисе Саре Бернар. Я дерзнула самонадеянно сыграть эту роль. А роль бессменного секретаря актрисы, верного и преданного ей, исполнил замечательный, народный артист Лазарев Александр Сергеевич, — продолжила Светлана Немоляева.

Век не забыли Светлана Немоляева в спектакле-альманахе «Истории» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По имени и отчеству актриса назвала своего покойного ныне супруга. И грустно улыбнулась. Зал поддержал приму аплодисментами.

— Это пьеса на двоих, — рассказывала со сцены зрителям народная артистка. — Сара Бернар уже в преклонном возрасте, она не играет в театре, а пишет мемуары. Просто так она записать их не может. Только вспоминает главные эпизоды своей жизни, проиграв его, получив эмоциональный «укол» в сердце, после записывает. Для Александра Лазарева, премьера нашего театра, играть в этом спектакле было раздольем.

Супруг Светланы Немоляевой довольно мало играл характерных ролей, которые очень любил. А тут ему пришлось изображать не только секретаря Сары Бернар, но еще и ее любовников, импресарио, Оскара Уайльда, мать актрисы и даже монахиню. В день 100-летия театра актриса решила вспомнить, как это было, и представила зрителям отрывок спектакля «Смех лангусты». В этот раз ее партнером опять стал народный артист России Александр Лазарев. В театре сохранилась запись постановки, и благодаря этому Светлана Владимировна партнерствовала с голосом мужа. А в финале сцены его изображение появилось на экране . Кстати, Сара Бернар бывала в этом театре. Тогда это еще был «Парадиз».

Уникальный занавес

«Истории» — спектакль-альманах, поставленный Егором Перегудовым для корифеев театра. Народные и заслуженные артисты выбрали для себя тот материал, какой хотели бы сыграть в юбилей на любимой сцене. Сценографию создал главный художник театра Владимир Арефьев. Он решил, что отделять сценическое пространство от зрительного зала в спектакле будут штанги, на которых разместятся 360 вешалок-костюмов — по количеству спектаклей из вековой истории Маяковки. Перемещаясь вверх-вниз, они останавливались на разном уровне , закрывая или открывая сцену. Именно костюмы и стали декорациями к «Историям».

Век не забыли Алина Вакаева, Любовь Руденко и Сергей Рубеко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Семь отрывков, семь авторских прочтений. За гротеск в постановке отвечали Дарья Поверенова, Виктор Запорожский, Иван Сапфиров, сыгравшие смешную историю «Ключ» по Оверченко. Анна Ардова и Анатолий Лобоцкий разыграли «Драму» Чехова, которую когда-то играла Фаина Раневская. Актриса с 1943 по 1949 год работала здесь, в Театре революции. Александр Андриенко и Евгений Парамонов представили «Лебединую песню» Чехова. А Сергей Рубеко, Любовь Руденко и Алина Вакаева показали мини-спектакль «Осколок» по рассказу Шукшина. Как признался Сергей Рубеко, он хотел сделать это 50 лет.

— Еще будучи студентами ГИТИСа, мы получили от Андрея Гончарова (худрук Маяковки в 1967–2001 гг. — «Известия») задание — поставить отрывки по рассказам Шукшина, — вспоминает заслуженный артист. — Потом несколько из них стали одним спектаклем «Характеры», который вошел в репертуар Театра Маяковского в 1973 году. Я имел удовольствие обслуживать постановку, проверяя билеты, встречая гостей, провожая их на места. А во время спектакля подносил реквизит и каждый раз с наслаждением мечтал в нем сыграть. И вот настал тот день, когда мечта сбылась!

Нескучная классика

За драму в спектакле отвечала народная артистка России Ольга Прокофьева. Она выбрала для юбилея совсем не праздничную, но очень пронзительную поэму Некрасова «Русские женщины». История жены декабриста, которая поехала за мужем в Сибирь.

Пусть много скорбей тебе пало на часть,

Ты делишь чужие печали,

И где мои слезы готовы упасть,

Твои уж давно там упали!..

Ты любишь несчастного, русский народ!

Страдания нас породнили...

Век не забыли Ольга Прокофьева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

После строк классика зал взорвался овацией, кто-то — со слезами на глазах. По словам Егора Перегудова, в планах — создать отдельный спектакль по поэме «Русские женщины». Это очень важный и актуальный сейчас материал.

Завершил юбилей народный артист России Игорь Костолевский. Он прочел «Солнечный удар» своего любимого автора Ивана Бунина. На сцене стояли стул и дымящаяся буржуйка, около которой артист читал. Выбор Костолевского не случаен. У него был свой собственный «солнечный удар», и связан он с первой любовью. В программке каждый мог прочесть откровения актера.

Век не забыли Игорь Костолевский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Мне было семь лет, я учился во 2-м классе и был безнадежно влюблен в одноклассницу Лолу Махмудову, — вспоминал актер. — У нее была длинная коса с роскошным бантом. Я не решался к ней подойти. И в один солнечный зимний день я надел лыжный костюм и отправился следить за ней с крыши сарая, который стоял напротив ее окон.

Очнулся Игорь Костолевский на земле: пришли мужики и снесли сарай вместе с влюбленным. Первое, что он увидел, открыв глаза, было смеющееся лицо девочки. Это был первый солнечный удар Игоря Матвеевича. Кстати, косу Лолы он позже отрезал. Но это уже другая история.

Век не забыли Актеры Театра Маяковского после спектакля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова