Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могли бы состояться, если бы США захотели прислушаться к озабоченностям РФ и вернуться к обсуждению гарантий безопасности. Об этом заявил 30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление Песков сделал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент с его заявлением по этому поводу в своем Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Отвечая на вопрос, что могло бы стать платформой для таких переговоров лидеров двух стран, Песков заявил, что это желание США прислушаться к озабоченностям России.

«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь – январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — пояснил Песков.

28 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей статье отмечал, что Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна».

Ранее, 26 октября, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин, беседуя с «Известиями», допустил вероятность того, что США и Россия могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

По его мнению, тот факт, что конгрессмены США направили письмо президенту страны Байдену с призывом изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией, говорит о том, что «мысли вокруг этой темы вертятся в США», хотя письмо затем и было отозвано.

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине. Однако, по словам Кирби, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

До этого, 14 октября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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