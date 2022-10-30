Капризов установил новый клубный рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов 30 октября открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» и установил клубный рекорд.

Капризов провел в НХЛ 144 игры и забросил 80 шайб, что стало новым рекордом «Миннесоты».

Ранее рекорд клуба принадлежал Эрику Стаалу и Заку Паризе, которые забросили по 80 шайб в 189 матчах.

Всего на счету Капризова в НХЛ 170 очков (80 + 90) в 144 матчах.

После второго периода матча «Детройт» — «Миннесота» счет 2:1.

Ранее, 25 октября, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ, которая стала 122-й победной за его карьеру в лиге. Таким образом, российский хоккеист вышел на чистое второе место по количеству победных голов.