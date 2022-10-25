Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по победным голам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая стала 122-й победной за его карьеру в НХЛ. Таким образом, как сообщает 25 октября «Спорт-Экспресс», российский хоккеист и вышел на чистое второе место по количеству победных голов.

Благодаря удачному броску Овечкин обошел канадского хоккеиста Горди Хоу, который забил 121 победный гол за свою карьеру. А рекордсменом по заброшенным победным шайбам в НХЛ по-прежнему остается чешский хоккеист Яромир Ягр (135).

Свой рекорд Овечкину удалось поставить в матче «Вашингтон» против «Нью-Джерси Девилз», который окончился со счетом 6:3. В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами также отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен. За «Нью-Джерси» забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт, пишет «Газета.Ru».

18 октября сообщалось, что Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 37-летний хоккеист реализовал большинство на 56-й секунде матча против команды «Ванкувер Кэнакс». Овечкин заработал 4 результативных балла за матч, оформив 2+2. До этого на счету спортсмена был один голевой пас. Теперь на его счету 1415 очков.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что в Москве построят Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина. Ледовый комплекс общей площадью свыше 43 тыс. кв. м будет возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта.