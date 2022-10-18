Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Мир
Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций страны
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Политика
Песков выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию на «Северных потоках»
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Новости компаний
Имущество автохолдинга «Гема» выставлено на торги

Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

0
Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий и капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голевой запас: что покажут Овечкин, Капризов и Кучеров в новом сезоне
Рассказываем о главных интригах старта НХЛ

36-летний хоккеист реализовал большинство на 56-й секунде матча против команды «Ванкувер Кэнакс», отмечает телеканал «Звезда». Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вашингтона», уточняет сайт kp.ru.

«Конечно, в прошлых играх были хорошие моменты, но даже сегодня первая шайба была своего рода удачей, но в данной ситуации ты это принимаешь и идешь дальше», — приводит слова хоккеиста телеканал «360».

Овечкин заработал 4 результативных балла за матч, оформив 2+2. До этого на счету спортсмена был один голевой пас. Теперь на его счету 1415 очков.

В текущем сезоне Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча, в которых в общей сложности набрал 5 (2+3) очков, уточняет «Спорт-Экспресс».

Как отмечает RT, Александр Овечкин был признан звездой матча «Вашингтон» – «Ванкувер». Кроме того, хоккеиста назвали звездой дня в НХЛ, пишет REGNUM.

Ассистентским хет-триком в матче отличился другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который тем самым достиг отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ.

Как напоминает Life.ru, ранее в октябре белорусский одноклубник Алексей Протас «украл» у Овечкина первый гол в новом сезоне: по итогам видео гол был отменен, поскольку арбитры решили, что Протас находился в положении вне игры. В той же встрече с «Монреалем» Овечкин попал в штангу, бросая по пустым воротам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022