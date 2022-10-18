Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

36-летний хоккеист реализовал большинство на 56-й секунде матча против команды «Ванкувер Кэнакс», отмечает телеканал «Звезда». Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вашингтона», уточняет сайт kp.ru.

«Конечно, в прошлых играх были хорошие моменты, но даже сегодня первая шайба была своего рода удачей, но в данной ситуации ты это принимаешь и идешь дальше», — приводит слова хоккеиста телеканал «360».

Овечкин заработал 4 результативных балла за матч, оформив 2+2. До этого на счету спортсмена был один голевой пас. Теперь на его счету 1415 очков.

В текущем сезоне Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча, в которых в общей сложности набрал 5 (2+3) очков, уточняет «Спорт-Экспресс».

Как отмечает RT, Александр Овечкин был признан звездой матча «Вашингтон» – «Ванкувер». Кроме того, хоккеиста назвали звездой дня в НХЛ, пишет REGNUM.

Ассистентским хет-триком в матче отличился другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который тем самым достиг отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ.

Как напоминает Life.ru, ранее в октябре белорусский одноклубник Алексей Протас «украл» у Овечкина первый гол в новом сезоне: по итогам видео гол был отменен, поскольку арбитры решили, что Протас находился в положении вне игры. В той же встрече с «Монреалем» Овечкин попал в штангу, бросая по пустым воротам.