Голевая передача Овечкина позволила «Вашингтону» обойти «Монреаль»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в воскресенье, 16 октября, обыграл «Монреаль Канадиенс» в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отметились Конор Шири (30), Энтони Манта (32) и Ти Джей Оши (36). У канадцев единственную шайбу забросил Ник Судзуки (23).

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, защитник Дмитрий Орлов провел три силовых приема и заблокировал две атаки.

Свое первое очко в сезоне заработал россиянин Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» совершил голевую передачу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в первом периоде гол российского спортсмена был отменен из-за офсайда у форварда Алексея Протаса. Кроме того, за минуту до окончания матча он попал в штангу пустых ворот.

Отмечается, что это второй раз в спортивной карьере Овечкина, когда он не забросил ни одной шайбы в трех играх регулярного чемпионата подряд. Последняя безголевая серия российского хоккеиста из четырех матчей была зафиксирована на старте сезона 2012/13.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что в Москве построят Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина. Ледовый комплекс общей площадью свыше 43 тыс. кв. м будет возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Генеральный директор застройщика Роман Мирончик отметил, что при создании концепции проекта специалисты опирались на уникальный международный опыт спортсмена. В результате была сформирована целостная многозадачная спортивная экосистема. По словам Мирончика, объект соответствует самым передовым наработкам мировых хоккейных школ.

До этого, в июле, Овечкин рассказал о планах вернуться в РФ по истечении контракта с «Вашингтон Кэпиталз». По словам хоккеиста, свои последние матчи он хочет провести в Москве.

Овечкин является выпускником хоккейной школы московского «Динамо», профессиональную карьеру хоккеиста он тоже начинал в этом клубе, после чего в 2005 году заключил контракт с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает по сей день.

В марте нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных сезонов с 40 и более голами. На сегодняшний день за плечами у 36-летнего Овечкина 12 сезонов из 17 с 40+ забитыми шайбами, как и у легендарного Гретцки.

В том же месяце Александр Овечкин вышел на третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ.