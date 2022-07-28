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Овечкин рассказал о планах вернуться в Россию навсегда после контракта

Овечкин рассказал о планах вернуться в РФ по истечении контракта с «Вашингтон Кэпиталз»
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Фото: Global Look Press/Danny Murphy
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Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до участия в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев, который прошел в четверг, 28 июля, сообщил о своей возможности вернуться в Россию через четыре года. На данный момент, отметил Овечкин, у него заключен контракт.

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«У меня еще четыре года контракта осталось, а дальше посмотрим. Но, конечно, свои последние матчи хотелось бы провести здесь, в Москве», — подчеркнул хоккеист.

Когда срок контракта подойдет к концу, Овечкин может вернуться на родину окончательно. В настоящее время он приезжает домой после каждого сезона НХЛ.

Отвечая на вопрос, затронула ли его волна русофобии, которая сейчас наблюдается на Западе, хоккеист отметил, что в его команде дружная атмосфера.

«Нет, у нас такого нет, у нас всё дружно. В команде все сплочены», — указал спортсмен.

24 июня Овечкин подписал на один матч контракт с ФК «Динамо». На следующий день благодаря соглашению 36-летний форвард смог сыграть в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Спортсмен является выпускником хоккейной школы «Динамо», профессиональную карьеру хоккеиста он тоже начинал в этом клубе, после чего в 2005 году заключил контракт с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает по сей день.

Овечкин стал первым игроком в возрасте 36 лет и старше в истории НХЛ, забившим 50 голов за сезон. В пресс-службе клуба отметили, что с тех пор, как Овечкин пришел в НХЛ в сезоне-2005/06, ни у одного другого игрока не было больше двух сезонов с 50 голами. В этом сезоне Овечкин делит третье место в НХЛ с 50 голами.

11 апреля хоккейный комментатор из Финляндии Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию Овечкина на матчах НХЛ. В ходе регулярного чемпионата НХЛ Pittsburgh – Washington комментатор называл россиянина капитаном Capitals, знакомым мужчиной или седой бородой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

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