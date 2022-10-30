Непомнящий победил в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский шахматист Ян Непомнящий в субботу, 29 октября, обыграл норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера. Счет по партиям — 3:1 в пользу российского шахматиста.

В финале Непомнящий сыграет с американским шахматистом Хикару Накамурой, который обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Турнир проходит в Рейкьявике. Призовой фонд составляет $400 тыс.

В шахматах Фишера фигуры на первом и восьмом рядах за пешками расставлены случайным образом симметрично друг другу, что лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к игре. Разработал такой вариант правил 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер.

Ранее, 31 августа, Ян Непомнящий занял пятое место по итогам этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Ему не хватило одного очка, чтобы войти в тройку по итогам этапа, он набрал 18 очков.

7 августа президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что возвращение российских шахматистов на международные соревнования обсудят в ноябре.

До этого, 20 июля, Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания. При этом российский шахматист заявил о разочаровании отказом норвежца. Он предположил, что соперник мог чувствовать себя заложником ситуации из-за того, что ему приходилось каждый раз защищать титул. При этом Непомнящий отметил, что не может судить Карлсена.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году в Дубае. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.