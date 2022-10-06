Звезды разошлись: как завершился грандиозный шахматный турнир в Москве

Международный турнир «Шахматные звезды — 2022» завершился 5 октября в ТРК VEGAS «Крокус Сити». Его победителем стал 24-летний россиянин Владислав Артемьев. Сначала он стал первым в соревнованиях по быстрым шахматам, а затем вторым в блице. Второе место в общем зачете занял главный фаворит турнира Сергей Карякин (пятое место в рапиде, первое — в блице), замкнул тройку представитель Азербайджана Теймур Раджабов. Участники отметили высокую организацию турнира, а также плотную борьбу. Получили удовольствие и многочисленные зрители, которые давно не видели живые шахматы экстра-класса в столице России.

Разминка боем

Крупные международные шахматные турниры в Москве не проводились давно. Сначала — из-за пандемии, потом из-за сложной геополитической обстановки. Поэтому любители этого вида спорта с нетерпением ждали «Шахматные звезды — 2022».

Состав был впечатляющий: 14-й чемпион мира Владимир Крамник, вице-чемпион мира Сергей Карякин, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина, а также еще шесть элитных гроссмейстеров. В Москву приехали полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов, экс-второй номер рейтинга ФИДЕ Александр Морозевич, действующий чемпион России по блицу Владислав Артемьев, чемпион Европы-2016 Эрнесто Инаркиев, сильнейший шахматист Испании Франсиско Вальехо и один из главных талантов мира, индиец Раунак Садвани.

Гроссмейстеры оправдали самые смелые ожидания, сыграв множество ярких партий. Не обошлось и без сенсаций. 24-летний Владислав Артемьев носит звание чемпиона Европы-2019 и является действующим чемпионом России по блицу, но всё же фаворитом «Шахматных звезд» не считался. Однако именно он одержал победу в соревнованиях по быстрым шахматам. По итогам девяти туров Артемьев набрал 6,5 очков: обыграл Владимира Крамника, Эрнесто Инаркиева, Александра Морозевича и Екатерину Лагно, не потерпел ни одного поражения. На балл от Артемьева отстали Теймур Раджабов, Раунак Садвани и Крамник, поделившие второе–четвертое места соответственно. Фаворит турнира — Сергей Карякин — стал только пятым. Он выиграл две стартовые партии у Лагно и Александры Горячкиной, но затем притормозил. А в шестом туре неожиданно уступил Франсиско Вальехо.

Испанский гроссмейстер набрал 4,5 очка и в итоге стал шестым. За ним расположились Инаркиев (4 очка), Горячкина с Лагно (по 3 очка) и Морозевич — 2,5 очка. Неудачи трех последних легко объяснить. Морозевичу пришлось играть турнир с листа. За день до старта бывший второй номер рейтинга ФИДЕ заменил приболевшего Александра Грищука. Лагно и Горячкина выступали в Москве после тяжелейшего шахматного марафона в классику в Астане, где они заняли первое и второе места на этапе нового «Гран-при ФИДЕ». Отдыха между двумя международными турнирами у них не было.

Настоящим открытием московского турнира стал 16-летний Раунак Садвани, который лидировал по итогам двух дней. Представитель Индии переиграл Инаркиева, Лагно и Морозевича. Роковой для него (как и для Карякина) стала партия в седьмом туре с Вальехо, которую он проиграл черными фигурами.

— Все игроки турнира — гроссмейстеры экстра-класса, с которыми интересно соревноваться, я очень рад возможности сыграть с легендарным Владимиром Крамником, — отметил «Известиям» Раунак Садвани. — Организаторам удалось создать отличную атмосферу, а шахматистам — оставить любые разногласия за пределами турнира и уделить всё свое внимание шахматам, поэтому соревнования проходят на высшем уровне.

Красивая развязка

В блице тоже шла ожесточенная борьба. Перед последним туром Карякин и Артемьев набрали по 11,5 очков, а в заключительной партии играли друг с другом. Карякин играл белыми, и для общей победы в блице его в этой партии устраивала ничья. В итоге вице-чемпион мира быстро добился желаемого результата.

— Рад победить в блице, — рассказал «Известиям» Сергей Карякин. — У меня были как хорошие, так и плохие партии. Особенно разочаровало поражение от Морозевича в 17-м туре. До сих пор эта партия перед глазами. Но в целом первое место в блице и второе в общем зачете — хороший результат, учитывая, что я только недавно отбыл дисквалификацию, нахожусь сейчас не в лучшей форме.

Победу же в общем зачете по итогам всего турнира (организаторы суммировали результаты рапида и блица) одержал Артемьев, который был стабилен в обеих дисциплинах.

— Перед турниром я больше всего хотел сыграть с Владимиром Борисовичем [Крамником], — признался «Известиям» Владислав Артемьев. — Мы сыграли три партии: у меня две победы и одна ничья. Особенно увлекательно было в рапиде: он всю партию старался играть остро, много атаковал, но я перешел в контратаку и победил. В блице получились две классные партии с Садвани и Морозевичем. В целом я доволен своим выступлением — вообще больше люблю быстрые шахматы, чем классику.

Бронзовым призером стал Теймур Раджабов. Азербайджанский гроссмейстер отметил организацию турнира.

— Всегда хочется занять первое место, но и третьему огорчаться не стоит, — подчеркнул «Известиям» Теймур Раджабов. — К сожалению, я провалил первый день в блиц. Второй начал с 3,5 очков в четырех турах, но сохранить этот темп не получилось. Тем не менее я был очень рад сыграть со своими товарищами, ощутить дух спортивной борьбы. Большое спасибо организаторам, что собрали такой отличный состав, предоставили нам великолепные условия. Надеюсь, что и мы свой игрой порадовали зрителей, которые следили за турниром из зрительского зала и у экранов телевизоров, ноутбуков.

Четвертое и пятое место в общем зачете заняли Раунак Садвани и Владимир Крамник.

Турнир «Шахматные звезды — 2022» проводился с 30 сентября по 5 октября. Призовой фонд составлял 14,25 млн рублей. Победитель соревнования получил 3,6 млн рублей.